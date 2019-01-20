PAGELLE VIOLA, FENOMENO MURIEL, DISASTRO EDIMILSON E VITOR HUGO MACCHIA...

Queste le pagelle dei giocatori della Fiorentina nella partita contro la Sampdoria:Lafont 6: Poco da fare sui gol subiti, per il resto c'è sempre. Con i piedi a volte rischia ma non sbaglia mai, anche...

Queste le pagelle dei giocatori della Fiorentina nella partita contro la Sampdoria:

Lafont 6: Poco da fare sui gol subiti, per il resto c'è sempre. Con i piedi a volte rischia ma non sbaglia mai, anche se la precisione sarebbe da migliorare

Milenkovic 5.5: Sbaglia sul terzo gol della Samp, ma nel complesso è spesso impreciso e in ritardo

Pezzella 6.5: A livello personale non sbaglia quasi mai, ma è il capitano di una difesa che nel secondo tempo affonda, anche per errori individuali. Il gol è una gioia finale super meritata. Salvatore!

Vitor Hugo 5: Fino a quella sciocchezza del tocco di mano era stato semplicemente perfetto, poi un'ingenuità senza alcun senso che reca un danno enorme alle ambizioni di vittoria

Biraghi 5.5: impreciso in fase difensiva, impreciso in fase offensiva. Ammonito, salterà la prossima

Edimilson 4: Non era partito nemmeno male, si faceva sentire, poi un doppio giallo che rovina la partita alla Fiorentina. Il secondo fallo è senza senso. Disastroso

Veretout 6.5: Torna nel suo ruolo e si vede, lotta, dribla, inventa e ha il merito di aver iniziato con un grande intuizione l'azione del 3-3

Gerson 5.5: Tecnicamente è uno dei migliori, ma non incide mai

Chiesa 6.5: Con Muriel l'intesa è perfetta e si vede, ha il merito di servire l'assist per Pezzella. Deve essere più preciso negli ultimi 15 metri

Muriel 8: Meraviglioso, due gol uno più bello dell'altro da fenomeno vero, puro, Lo stavamo aspettando, ne avevamo bisogno

Simeone 4.5: Si mangia un altro clamoroso gol a portiere praticamente battuto, la tocca con il piede destro e la palla v a sbattere sul piede sinistro. Imbarazzante. Poi il nulla

Dabo 6.5 Entra al posto di Simeone per riempire il buco di Edimilson. Preciso e puntuale anche con i piedi e negli appoggi oltre che naturalmente a livello fisico