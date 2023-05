PAGELLE FIORENTINA: NICO GONZALEZ SBAGLIA, MILENKOVIC PERFETTO ANNULLA OSIMHEN

Terracciano 6,5 Il rigore nasce da un suo errore, il portiere è superficiale nel palleggio e la passa ad Amrabat marcato. Poi si rifà parando il rigore a Osimhen. Non compie altre parate

Dodò 6,5 Un primo tempo in cui sguscia spesso e mette in difficoltà la difesa del Napoli in diverse occasione con la sua velocità. Esce alla fine della prima frazione

Milenkovic 7 Annulla Osimhen, il centravanti del Napoli non gli scappa mai e viene gestito alla grande. Il serbo gioca una gara perfetta in fase difensiva

Igor 6 Attento non si fa sorprendere, rispetto a Salerno un passo in avanti

Terzic 6 Pronti via mette nel mezzo alcuni cross in velocità, grazie ad una bella incursione serve una buona palla per Jovic ma in quell’occasione probabilmente poteva anche avanzare di più. Nel secondo tempo di vede meno in fase offensiva

Amrabat 6 Il primo tempo è di grande livello con diversi recuperi palla, ad inizio secondo tempo è molto ingenuo nel fare il fallo da rigore

Duncan 6,5 Partita di altissimo livello in cui mostra tutte le sue qualità. Recupera, scatta, imposta, fa movimento con e senza palla. Esce dopo 20 minuti del secondo tempo

Bonaventura 6 Alcuni scambi di buona qualità, non sempre nel vivo dell’azione ma non è mai banale quando ha la palla tra i piedi

Nico Gonzalez 5 Il primo tempo è sottotono, il secondo tempo ha un piglio diverso diventando il centro del gioco viola. Si prende la palla, dribbla spesso il suo diretto avversario, mette alcuni palloni interessanti in mezzo fino al fallo da rigore procurato in cui è in ritardo su Kvara. Ha sui piedi la palla dell’1-1 ma sbaglia misura

Sottil 5,5 Se cantasse una canzone sarebbe “Vorrei non Posso” perché ci prova spesso ma non riesce a creare occasioni pericolose nè a tirare mai in porta. Ha tutto per poter fare meglio ma è innocuo

Jovic 5,5 Cala nel secondo tempo dopo un primo tempo in cui sfiora il gol in un paio di occasioni. Prima di testa e poi di piede. L’impressione è che abbia fatto il massimo ma di certo non può bastare. Nel secondo tempo sparisce dal campo, inghiottito. Manca di cattiveria

Venuti 6 Entra al posto di Dodò e gioca tutto il secondo tempo, la sua gara è molto positiva, recupera alcuni buoni palloni, avanza sempre in maniera pulita e ordinata, serve un grande assist a Nico Gonzalez. Mezzo voto in meno perchè non prende mai Kvara

Castrovilli 5,5 Si vede poco, meno di mezz’ora in cui è parecchio timido

Mandragora 5,5 Nel traffico del centrocampo non trova mai un guizzo, ma non era facile. Entra al minuto 66 in un momento della gara non facile

Kouamè 6,5 Entra bene e crea due occasioni potenziali da gol, la sua velocità mette in costante difficoltà gli avversari, per poco non segna il gol del pareggio

LE PAROLE DI BARONE PRIMA DELLA PARTITA