Pagelle di Jovic: “Ha fatto un gol che ricorda quelli di Luca Toni ma la condizione è insoddisfacente”

Luka Jovic segna al debutto in serie A. La Fiorentina si impone al Franchi 3-2 con la Cremonese grazie anche al gol dell’ex Real Madrid, apparso subito voglioso di fare bene. Voto 6 da La Gazzetta dello Sport: “Un gol con un movimento da grande giocatore, un’occasione sprecata, una condizione atletica insoddisfacente. Con qualche sponda intelligente riesce a rendersi utile in costruzione”. Stesso voto sul Corriere dello Sport: “Gol da centravanti puro, spalle alla porta e palla sul palo opposto. E’ un gol che ricorda quelli di Luca Toni. Ma il serbo non è ancora in condizione”.

Voto 7 invece su Tuttosport: “Inizia con il piede giusto con il primo gol in serie A grazie ad un destro rasoterra che fa esultare il Franchi”. Stesso voto nelle pagelle di TMW: ” L’uomo più atteso non delude le aspettative. Segna al debutto al Franchi in maglia viola, un gol da attaccante vero: si gira in area, finta sul difensore e pallone piazzato sul secondo palo. Se il buongiorno si vede dal mattino…”. Lo riporta TMW

ALVINI APPLAUDE