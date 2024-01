Padovan: “Fiorentina-Inter aperta a qualsiasi risultato ma i nerazzurri restano favoriti”

Queste le dichiarazioni rilasciate da Giancarlo Padovan a Sky Sport 24 alla vigilia di Fiorentina-Inter

“L’Inter da -4 virtuali si può trovare a +4 virtuali perché se stasera sorpassa la Juve, poi ha 3 punti teoricamente possibili con l’Atalanta. Le squalifiche di Calhanoglu e Barella peseranno ma c’è Frattesi..Asllani un punto interrogativo? ha giocato meno ed in maniera meno convincente di Frattesi. Però le assenze ce le hanno anche i viola, manca Biraghi che per la Fiorentina è un giocatore molto importante. Ritrova Nico Gonzalez ma dopo un pò di assenze non è detto che sia pronto o in forma. Insomma io credo che la partita sia aperta a qualsiasi risultato, però se mi chiedi chi è la favorita dico ancora Inter”. Lo riporta Inter-News

Inter: Inzaghi sceglie un centrocampo totalmente rivoluzionato stasera al Franchi