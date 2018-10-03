Osti (Ds Samp) adesso ha paura: "Contro l'Atalanta vogliamo un arbitro che tuteli la partita in campo"

A margine della presentazione dell'accordo di partnership tra Birra Peroni e le due squadre genovesi, il ds della Sampdoria Carlo Osti ha commentato la situazione in casa blucerchiata: "Con la Spal è...

A margine della presentazione dell'accordo di partnership tra Birra Peroni e le due squadre genovesi, il ds della Sampdoria Carlo Osti ha commentato la situazione in casa blucerchiata: "Con la Spal è stata una partita sofferta ma alla fine abbiamo meritato i tre punti. Siamo contenti del gruppo e del mister, non abbiamo mai pensato che questa rosa potesse essere inferiore a quella dell’anno scorso". L’Atalanta si avvicina, e il dirigente tocca l'argomento arbitro: "Domenica a Bergamo si incontreranno due squadre che giocano un bellissimo calcio, seppur con filosofie differenti. Spero che dopo le polemiche di Firenze, nell’ultima giornata, possa essere designato un arbitro importante in grado di tutelare lo spettacolo in campo".

Corrieredellosport.it