Notizie Osti Fiorentina

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Ex preparatore della Fiorentina spiega: "Ritiro al Viola Park? Qui avranno tutte le attrezzature"

25 novembre 2022 09:46

Ds Samp: "Ci siamo ritrovati sotto 0-3 senza aver subito un tiro in porta. Sfortuni negli episodi"

17 febbraio 2020 18:31

Osti (Ds Samp) adesso ha paura: "Contro l'Atalanta vogliamo un arbitro che tuteli la partita in campo"

03 ottobre 2018 17:26

Ds Sampdoria: "Vogliamo fare bene in Coppa Italia ma affrontiamo la Fiorentina, è un ostacolo non facile..."

01 dicembre 2017 16:44

Ds, non solo Rui Costa: spunta Osti, si chiude in 7 giorni. Tutti gli uomini di Pantaleo

31 maggio 2016 22:56

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