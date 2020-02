Dopo la disfatta della Sampdoria contro la Fiorentina, il ds Carlo Osti ha provato ad analizzare la sfida: “È andata male soprattutto nel primo tempo. Abbiamo commesso degli errori ma ci siamo ritrovati sotto di tre gol senza neanche accorgecene e a quel punto la partita era già compromessa. Le partite dipendono dagli episodi e oggi non ci hanno aiutato. Ci lecchiamo le ferite, certo prendere cinque gol in casa è molto brutto ma anche questo ci deve far riflettere. Abbiamo commesso molti errori ma dobbiamo ripartire dalle poche cose positive che abbiamo fatto. Il campionato è lungo non dobbiamo abbatterci.”

Adesso il ds Osti guarda al futuro, con la parte restante del campionato che si preannuncia di fuoco:

“La squadra dovrà reagire nel modo migliore facendo tutti quadrati. È un momento delicato e dobbiamo uscirne tutti insieme. Il nostro obiettivo è la salvezza ed è di importanza fondamentale, sappiamo che sarà difficilissimo ma sappiamo di avere i mezzi per arrivare a questa salvezza.”