Ds Sampdoria: "Vogliamo fare bene in Coppa Italia ma affrontiamo la Fiorentina, è un ostacolo non facile..."
Il direttore sportivo blucerchiato, Carlo Osti ha parlato ad Antenna Blu, queste le sue parole sull'incontro di Coppa Italia tra Fiorentina e Sampdoria:"Noi stiamo giocando in Coppa Italia perché la r...
A cura di Redazione Labaroviola
01 dicembre 2017 16:44
Il direttore sportivo blucerchiato, Carlo Osti ha parlato ad Antenna Blu, queste le sue parole sull'incontro di Coppa Italia tra Fiorentina e Sampdoria:
"Noi stiamo giocando in Coppa Italia perché la riteniamo una competizione prestigiosa e vorremo andare avanti il più possibile. Ora c’è la Fiorentina, ostacolo non facile, ma vorremmo centrare la qualificazione, anche se naturalmente bisogna fare i conti con gli avversari"