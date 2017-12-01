Ds Sampdoria: "Vogliamo fare bene in Coppa Italia ma affrontiamo la Fiorentina, è un ostacolo non facile..."

Il direttore sportivo blucerchiato, Carlo Osti ha parlato ad Antenna Blu, queste le sue parole sull'incontro di Coppa Italia tra Fiorentina e Sampdoria:"Noi stiamo giocando in Coppa Italia perché la r...

A cura di Redazione Labaroviola 01 dicembre 2017 16:44

Condividi