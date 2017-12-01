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Ds Sampdoria: "Vogliamo fare bene in Coppa Italia ma affrontiamo la Fiorentina, è un ostacolo non facile..."

Il direttore sportivo blucerchiato, Carlo Osti ha parlato ad Antenna Blu, queste le sue parole sull'incontro di Coppa Italia tra Fiorentina e Sampdoria:"Noi stiamo giocando in Coppa Italia perché la r...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 dicembre 2017 16:44
Ds Sampdoria: "Vogliamo fare bene in Coppa Italia ma affrontiamo la Fiorentina, è un ostacolo non facile..." -
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Il direttore sportivo blucerchiato, Carlo Osti ha parlato ad Antenna Blu, queste le sue parole sull'incontro di Coppa Italia tra Fiorentina e Sampdoria:

"Noi stiamo giocando in Coppa Italia perché la riteniamo una competizione prestigiosa e vorremo andare avanti il più possibile. Ora c’è la Fiorentina, ostacolo non facile, ma vorremmo centrare la qualificazione, anche se naturalmente bisogna fare i conti con gli avversari"

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