Orsi: “La Lazio non aggredirà alta i viola per non esporsi alle ripartenze di Nico e Ikone”

“Per la Lazio è un momento altalenante. Con il Bologna ha fatto un grandissimo primo tempo e poi è sparita nella ripresa. Adesso ha una gara difficile con la Fiorentina, anche se la squadra viola non sta attraversando un grande periodo“. È il pensiero di Nando Orsi intervenuto a TMW Radio in vista del posticipo di lunedì sera tra Fiorentina e Lazio, valido per la ventiseiesima giornata di Serie A. Entrambe sognano di centrare la qualificazione nella massima competizione Europea, ma il quarto posto è ancora distante. I biancocelesti, momentaneamente, sono più avanti in classifica, distanti però solo due punti.

L’ex portiere, ha poi proseguito la sua analisi: “La rosa biancoceleste è molto ampia, ma i tanti infortuni hanno penalizzato Sarri. In questi ultimi anni la Lazio è diventata la bestia nera della Fiorentina. Non credo che la Lazio vada a prendere alta la Fiorentina, anche perché con Ikoné e Nico la squadra viola può ripartire facilmente“. Poi, per concludere, sulla corsa Champions ha affermato: “Bologna e Atalanta sembrano le favorite. Fiorentina e Lazio devono pensare partita dopo partita e fare più punti possibili“. Lo riporta lalaziosiamonoi.it

Probabile formazione della Fiorentina contro la Lazio: ritorna Arthur, Nico e Ikonè a supporto di Belotti”