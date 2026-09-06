Orlando: "Paratici ha grandi difficoltà a difendere Grosso, col Venezia è già decisiva per il tecnico"

L'ex giocatore ha parlato della sconfitta col Torino

A Toscana TV è intervenuto l'ex giocatore Massimo Orlando per parlare della sconfitta viola col Torino: "Paratici è in una posizione difficile perché ha scelto lui l'allenatore ed è già dura difenderlo. Grosso non ha dato niente di suo e già la prossima a Venezia è decisiva perché se perdi pure là, devi cambiarlo."

Prosegue: "Non mi aspettavo un avvio così, credevo di vedere la Fiorentina a 6 punti dopo 3 gare con un gioco. A Roma ci sta di perdere, ma queste due sono state raccapriccianti. I giocatori non hanno la forza di reagire, abbiamo preso gol e siamo spariti perché non abbiamo cercato più di giocare. I giocatori hanno mollato e hanno iniziato a sentire tutti i mugugni perchè non hanno ancora tanta personalità."