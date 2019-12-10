Orario da vergogna per Fiorentina-Atalanta di Coppa Italia, si giocherà alle ore 15 di mercoledì. Annullato fattore casa
Sono state rese note dalla Lega Serie A le date e gli orari per gli ottavi di finale di Coppa Italia. La Fiorentina giocherà al Franchi contro l’Atalanta alle 15:00 di mercoledì 15 gennaio 2020. Un o...
Sono state rese note dalla Lega Serie A le date e gli orari per gli ottavi di finale di Coppa Italia. La Fiorentina giocherà al Franchi contro l’Atalanta alle 15:00 di mercoledì 15 gennaio 2020. Un orario (in un giorno lavorativo) che penalizza fortemente i tifosi viola e che rischia di svuotare lo stadio Franchi per una partita così importante dove l'apporto del pubblico sarebbe stato fondamentale.
Le altre gare:
Giovedì 9 Gennaio
Torino-Genoa Ore 21.15
Martedì 14 Gennaio 2020
Napoli-Perugia Ore 15.00
Lazio-Cremonese Ore 17.30
Inter-Cagliari Ore 20.45
Mercoledì 15 Gennaio 2020
Fiorentina-Atalanta Ore 15.00
Milan-SPAL Ore 17.30
Juventus-Udinese Ore 20.45
Giovedì 16 Gennaio 2020
Parma-Roma Ore 21.15