Orario da vergogna per Fiorentina-Atalanta di Coppa Italia, si giocherà alle ore 15 di mercoledì. Annullato fattore casa

Sono state rese note dalla Lega Serie A le date e gli orari per gli ottavi di finale di Coppa Italia. La Fiorentina giocherà al Franchi contro l’Atalanta alle 15:00 di mercoledì 15 gennaio 2020. Un o...

Sono state rese note dalla Lega Serie A le date e gli orari per gli ottavi di finale di Coppa Italia. La Fiorentina giocherà al Franchi contro l’Atalanta alle 15:00 di mercoledì 15 gennaio 2020. Un orario (in un giorno lavorativo) che penalizza fortemente i tifosi viola e che rischia di svuotare lo stadio Franchi per una partita così importante dove l'apporto del pubblico sarebbe stato fondamentale.

Le altre gare:

Giovedì 9 Gennaio

Torino-Genoa Ore 21.15

Martedì 14 Gennaio 2020

Napoli-Perugia Ore 15.00

Lazio-Cremonese Ore 17.30

Inter-Cagliari Ore 20.45

Mercoledì 15 Gennaio 2020

Fiorentina-Atalanta Ore 15.00

Milan-SPAL Ore 17.30

Juventus-Udinese Ore 20.45

Giovedì 16 Gennaio 2020

Parma-Roma Ore 21.15