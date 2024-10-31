Oggi i convocati, Palladino mischia le carte. Comuzzo e Cataldi probabilmente resteranno a riposo 

Comuzzo sembra stare meglio

Data ormai per scontata l'assenza di Moise Kean nella sfida di questa sera a Marassi (quella che il classe 2000 salterà sarà la prima gara di campionato da quando veste la maglia viola, avendo fin qui accumulato ben nove gettoni di fila), Raffaele Palladino sarà costretto per forza di cose a mischiare le carte. E non solo in attacco, dove pare scontato l'impiego di Kouame dal 1' (da un colpo di testa dell'ivoriano è nato il gol del 5-1 siglato alla Roma con l'autorete di Hummels). Nonostante la Fiorentina sia partita per Genova già ieri, inoltre, sarà reso noto solo oggi l'elenco dei convocati. Chiaro l'intento da parte del tecnico: non dare vantaggi all'avversario a poche ore da una sfida che vedrà i viola in apnea sotto l'aspetto difensivo.

Da quanto filtra dal Viola Park, a dirla tutta, Comuzzo sta meglio dopo la distorsione alla caviglia rimediata domenica con la Roma (e infatti il classe 2005 dovrebbe essere partito alla volta della Liguria) ma il sentore è che il friulano finirà in panchina nella sfida contro il Grifone e lo stesso farà Mandragora, che è tornato in gruppo da un paio di giorni dopo aver giocato 45' lunedì con la Primavera. Davanti a De Gea pertanto, nell'undici di partenza, è attesa qualche novità e questo sia nella zona centrale (dove Quarta dovrebbe affiancare Ranieri) sia sugli esterni, dove nell'ottica delle tre gare in una settimana riposerà in partenza uno tra Dodo e Gosens, col tedesco possibile riserva di lusso (al suo posto si scalda Biraghi).

In mediana si dovrebbe inoltre rivedere Richardson, pronto a concedere un turno di riposo a Cataldi (non al top), al fianco di Adli mentre sulla tre-quarti tante delle decisioni prese domenica a gara in corso da Palladino sembrano indicare la via maestra sulle scelte per la gara del Ferraris: le sostituzioni nel finale di Beltran e Bove fanno infatti supporre che i due saranno del match dall'inizio mentre Colpani - in campo 90' - potrebbe riposare per lasciar spazio a Ikoné, mattatore una settimana fa a San Gallo e pronto a lasciare il segno anche in Serie A, dove il gol gli manca dal 21 aprile. Lo scrive La Nazione.

https://www.labaroviola.com/kean-si-trova-a-parigi-e-volato-in-serata-verso-la-francia-non-e-rimasto-a-firenze-dopo-il-forfait/274826/