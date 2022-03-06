Oggi Fiorentina-Hellas Verona, assenza pesante per gli scaligeri, Barak out
Barak non recupera, è fuori dalla lista
Igor Tudor ha convocato 22 calciatori per Fiorentina-Hellas Verona, match valido per la 28a giornata della Serie A TIM 2021/22 e in programma oggi allo stadio Artemio Franchi, con calcio d’inizio alle ore 15. Barak non ce la fa ed è fuori dalla lista. Ecco i convocati:
Portieri: Chiesa, Berardi, Montipò.
Difensori: Faraoni, Casale, Ceccherini, Gunter, Depaoli, Frabotta, Sutalo, Coppola.
Centrocampisti: Lazovic, Ilic, Bessa, Pierobon, Tameze, Hongla.
Attaccanti: Caprari, Lasagna, Cancellieri, Flakus Bosilj, Simeone.
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