Oggi è il giorno di Nico Gonzalez: al centro sportivo per l'ultima fase del recupero dall'infortunio

Le ultime sul recupero del giocatore argentino

È il giorno di Nico Gonzalez. L’esterno argentino oggi varcherà i cancelli del centro sportivo e riprenderà il suo programma di recupero che entrerà così nell’ultima fase. Dopo essere tornato dal Qatar il 19 novembre, Gonzalez ha cominciato le terapie a Firenze per recuperare dalla lesione di secondo grado al bicipite femorale della coscia sinistra. Tutto secondo tabella ed in accordo con la società, è poi volato in Argentina il 28. Sarebbe dovuto rientrare a Firenze il 6 dicembre, ma il club gli ha concesso di rientrare ieri.

Terminata così la fase di ‘riposo attivo’, da oggi entrerà nel vivo dell’ultima fase del percorso, ovvero quella della riabilitazione e riatletizzazione. Nico ha smaltito in famiglia la delusione Mondiale, sui social si è mostrato sorridente in versione tifoso, con la sua maglia numero 15 dell’Albiceleste indosso ogni volta che la squadra di Scaloni è scesa in campo in Qatar. La maglia viola, invece, non la indossa dallo scorso 22 ottobre, giorno in cui chiese il cambio dopo 9 minuti nel corso di Fiorentina-Inter. Lo scrive La Nazione.

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