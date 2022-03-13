Odriozola sempre più leader della Fiorentina. L'urlo sui social: "Questa squadra non molla mai"
L'entusiasmo di Alvaro Odriozola dopo la bella vittoria della Fiorentina contro il Bologna grazie alla rete di Torreira
A cura di Redazione Labaroviola
13 marzo 2022 21:50
La Fiorentina trionfa grazie al gol di Torreira contro il Bologna. Il sempre più leader Alvaro Odriozola ha esultato sui social attraverso un post su Instagram. Ecco le parole apparse come didascalia del post pubblicato dal terzino spagnolo: "Questa squadra non molla mai"
LEGGI ANCHE: