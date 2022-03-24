Odriozola può restare, concreta ipotesi prestito di un altro anno: decisiva la parola di Ancelotti 

Odriozola vuole giocare, si è trovato molto bene a Firenze. I viola hanno deciso, vogliono investire su di lui

Il futuro di Odriozola potrebbe essere nuovamente a Firenze, ma di definito non c’è ancora niente. I viola sono decisi ad investire su di lui. Molto però dipenderà dalla volontà del giocatore. Sul futuro di Odriozola sarà decisiva la parola di Ancelotti, allenatore del Real. Si potrebbe allungare il prestito di un altro anno. Odriozola vuole giocare, la Fiorentina é dunque al lavoro ma ora sono vietate le distrazioni. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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