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Odriozola diventa un ultras della Curva Fiesole, che festeggiamenti sotto la curva della Fiorentina

Odriozola ha festeggiato con i tifosi entusiasti la vittoria sofferta ma meritatissima sul campo dello Spezia

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 febbraio 2022 23:33
Odriozola diventa un ultras della Curva Fiesole, che festeggiamenti sotto la curva della Fiorentina -
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Firenze, stadio A.Franchi, 17.01.2022, Fiorentina-Genoa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Come racconta l'inviato di Radio Bruno a La Spezia, Odriozola è sempre più inserito nella città di Firenze e nel tifo viola. Infatti, dopo aver festeggiato in maniera meravigliosa con i tifosi la vittoria a Bergamo, anche oggi il terzino viola si è reso protagonista di grandi festeggiamenti con i tifosi accorsi a La Spezia. Lo spagnolo si è fermato senza maglietta a cantare con i tifosi che lo hanno accolto con grande gioia

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