Odriozola diventa un ultras della Curva Fiesole, che festeggiamenti sotto la curva della Fiorentina

Odriozola ha festeggiato con i tifosi entusiasti la vittoria sofferta ma meritatissima sul campo dello Spezia

Come racconta l'inviato di Radio Bruno a La Spezia, Odriozola è sempre più inserito nella città di Firenze e nel tifo viola. Infatti, dopo aver festeggiato in maniera meravigliosa con i tifosi la vittoria a Bergamo, anche oggi il terzino viola si è reso protagonista di grandi festeggiamenti con i tifosi accorsi a La Spezia. Lo spagnolo si è fermato senza maglietta a cantare con i tifosi che lo hanno accolto con grande gioia

PRADE' DIFENDE ITALIANO PER GLI INSULTI RICEVUTI

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