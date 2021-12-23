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Odriozola ci crede e suona la carica: "Prendiamoci l'Europa! Siamo molto vicini"

Odriozola crede nell'obiettivo Europa per la Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 dicembre 2021 09:46
Odriozola ci crede e suona la carica: "Prendiamoci l'Europa! Siamo molto vicini" - Firenze, stadio A.Franchi, 20.11.2021, Fiorentina-Milan, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 20.11.2021, Fiorentina-Milan, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Alvaro Odriozola

Alvaro Odriozola, ha scritto un post su Instagram al termine di questo girone d'andata di Serie A: "Siamo molto vicini! Prendiamoci l'Europa!". Un messaggio ai suoi compagni ma anche alla città, il calciatore viola crede nei grandi traguardi.

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