Odriozola, Castrovilli e Amrabat sono diffidati, in caso di ammonizione salteranno la Salernitana

La Nazione ricorda che in casa viola sono tre i giocatori che dovranno stare attenti al cartellino, ovvero Amrabat, Castrovilli e Odriozola. Tutti e tre in diffida e con un altro cartellino scatterebbe la giornata di squalifica e salterebbero la Salernitana, che si è l’impegno sulla carta più semplice ma allo stesso tempo non da sottovalutare. Come il pareggio recente del Milan a Salerno ci insegna.

