Nzola non va. Repubblica: “Idea Kean per sei mesi. Vuole rilanciarsi per l’Europeo. Si scalda l’asse?”

Nzola non sta impressionando. Il primo è Boulaye Dia, che già in estate era nel mirino viola. Adesso i litigi con la dirigenza della Salernitana ne hanno abbassato il prezzo. L’impegno in Coppa D’Africa è da condiderare. Il secondo è quello di Belotti, nome che gira da anni intorno all’ambiente Fiorentina. Piace molto a Pradè, ed è in uscita dalla Roma. Mentre il terzo è un nome a sorpresa, Moise Kean. L’attaccante della Juventus con l’esplosione di Yildiz ha perso minuti. E per giocarsi le sua chances in vista degli Europei potrebbe rilanciarsi per sei mesi a Firenze. L’asse Torino-Firenze è ormai consolidato. Lo scrive Repubblica.

