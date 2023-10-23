Nzola: "Non ci poniamo limiti sulla classifica. Inizio stagione? Certo che mi aspettavo di più"

Mbala Nzola, centravanti della Fiorentina, parla ai microfoni di Sky a pochi minuti dalla discesa in campo contro l'Empoli: "Ogni partita è diversa, l'Empoli è una squadra forte e anche se è partita m...

A cura di Redazione Labaroviola 23 ottobre 2023 20:15

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