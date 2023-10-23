Nzola: "Non ci poniamo limiti sulla classifica. Inizio stagione? Certo che mi aspettavo di più"
Mbala Nzola, centravanti della Fiorentina, parla ai microfoni di Sky a pochi minuti dalla discesa in campo contro l'Empoli: "Ogni partita è diversa, l'Empoli è una squadra forte e anche se è partita m...
Mbala Nzola, centravanti della Fiorentina, parla ai microfoni di Sky a pochi minuti dalla discesa in campo contro l'Empoli: "Ogni partita è diversa, l'Empoli è una squadra forte e anche se è partita male sta facendo di tutto per guadagnare punti. La classifica? Noi cerchiamo di fare il massimo, non abbiamo limiti e non ci stressiamo".
Un bilancio del primo periodo: "Certo che mi aspettavo di più, ma ora devo lavorare per fare molto di più per la squadra".
FORMAZIONE FIORENTINA: NZOLA TITOLARE, QUARTA IN DIFESA, BREKALO SULL’ESTERNO
https://www.labaroviola.com/formazione-fiorentina-nzola-titolare-quarta-in-difesa-brekalo-sullesterno/227906/