“Nzola in Arabia? Gli sceicchi guardano l’Italia. Ci sarà qualche assalto, ma dipenderà dalla sua volontà”

Ivan Fusco, giornalista di Sportitalia, ha fatto il punto sulla Supercoppa e su quello che sta succedendo in Arabia Saudita. Ecco le sue parole a Radio Bruno: “Tutti gli impianti in Arabia sono moderni e garantiscono uno spettacolo visivo non indifferente. Il clima sarà di grande festa, perchè arriva il calcio italiano, bene visto in Arabia. C’è da dire che i tifosi vedranno un calcio di un altro livello, visto che quello arabo ha fatto solo grandi investimenti ma senza crescere. Nzola in Arabia? Il mercato italiano viene osservato dagli sceicchi e qualche assalto ci sarà, ma dipenderà tutto dalla volontà. Alcuni club arabi non hanno un attaccante. Nzola può ottenere uno stipendio a doppia cifra, nel caso in cui volesse andare in Arabia. Detto ciò, Nzola deve dimostrare ancora tanto”.