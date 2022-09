Nulla di grave per Amrabat, uscito per infortunio, giocherà regolarmente con il Marocco in nazionale

Torna a sorridere la Fiorentina, linfa vitale i tre punti arrivati in campionato contro l’Hellas Verona. Si è però infortunato Sofyan Amrabat, sostituito per un fastidio muscolare che sul momento ha messo in apprensione Italiano ma anche i fantallenatori.

Al termine della gara contro il Verona, lo staff medico ha subito valutato l’entità del fastidio del centrocampista. Nulla di grave per Amrabat, che utilizzerà la sosta per recuperare energie fisiche e mentali: il cambio probabilmente è legato alla stanchezza. C’è dunque ottimismo per la trasferta di Bergamo alla ripresa del campionato.

NICO GONZALEZ VA IN NAZIONALE