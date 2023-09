Notte fonda per la Fiorentina a San Siro, l’Inter vince 4-0. Viola stanca dopo il playoff di Conference

Al 3’ Ranieri sbaglia l’uscita, Dimarco prova il tiro da fuori, para Christensen. Al 10’ colpo di testa di Thuram, salva il portiere viola senza problemi. Al 15’ gran botta di Bonaventura dalla distanza, palla sopra la traversa. Al 20’ destro sopra la traversa di Thuram. Al 24’ cross dentro di Dimarco che sul secondo palo trova Thuram che firma l’1-0 per l’Inter. Al 34’ ottima parata di Christensen su tiro insidioso di Bastoni. Al 41’ punizione battuta bene da Calhanoglu, Christensen salva in fallo laterale. Al 46’ palla dentro di Dumfries, Thuram si mangia il 2-0.

Al 53’ Lautaro Martinez trova il raddoppio per l’Inter, fulmineo il contropiede nerazzurro. Al 56’ Christensen sì tuffa e prende Thuram, calcio di rigore per l’Inter, Calhanoglu cala il tris. Al 63’ Thuram salta Milenkovic poi va al tiro, palla fuori. Al 64’ Sottil va al tiro, sventa il pericolo Sonmer. Poco dopo ancora pericoloso Sottil. Al 73’ Cuadrado mette dentro per Lautaro Martinez che anticipa Milenkovic e firma il 4-0.

