Nonostante l'orario saranno 20 mila i tifosi viola al Franchi. Ci sarà Andrea Della Valle
Saranno circa ventimila gli spettatori totali di cui duemilaquattrocento saranno sostenitori giallorossi e il resto naturalmente viola. Non pochi, anche considerando l'orario d'inizio della partita, o...
Saranno circa ventimila gli spettatori totali di cui duemilaquattrocento saranno sostenitori giallorossi e il resto naturalmente viola. Non pochi, anche considerando l'orario d'inizio della partita, ovvero le 18.15 - orario posticipato di 45 minuti rispetto all’orario iniziale - in un giorno lavorativo e in più si aggiungono le previsioni meteo che "promettono" una serata poco tiepida. Ma in diversi non vogliono mancare e fra questi c'è anche il proprietario del club Andrea Della Valle che sarà sugli spalti della tribuna d'onore a sostenere la propria squadra.
Corriere dello Sport