Nonostante l'orario saranno 20 mila i tifosi viola al Franchi. Ci sarà Andrea Della Valle

Saranno circa ventimila gli spettatori totali di cui duemilaquattrocento saranno sostenitori giallorossi e il resto naturalmente viola. Non pochi, anche considerando l'orario d'inizio della partita, o...

A cura di Redazione Labaroviola 30 gennaio 2019 12:23

Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Andrea Della Valle

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