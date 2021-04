Nonostante la vittoria, la Fiorentina resta in silenzio stampa e continua il ritiro punitivo

La Fiorentina vince a Verona per 1-2 ma la squadra viola continua il silenzio stampa e il ritiro, indetti dopo la sconfitta di sabato contro il Sassuolo, almeno fino alla partita di domenica contro la Juventus che si giocherà allo stadio Franchi. Dunque ancora nessuna dichiarazione da casa Fiorentina. La truppa viola tornerà già in serata a Firenze e andrà direttamente in albergo, da domani di nuovo in campo per preparare la partita contro i bianconeri.

