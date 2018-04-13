Non solo Pioli, anche Biraghi fa il tatuaggio in onore di Davide Astori

“Da13”, due lettere e un numero che assumono un valore inestimabile e che, non solo Pioli, ma tutta la Fiorentina ha deciso di portare con sé per il resto della vita. Infatti, oltre al tecnico, anche...

A cura di Redazione Labaroviola 13 aprile 2018 15:14

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