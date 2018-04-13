Non solo Pioli, anche Biraghi fa il tatuaggio in onore di Davide Astori
“Da13”, due lettere e un numero che assumono un valore inestimabile e che, non solo Pioli, ma tutta la Fiorentina ha deciso di portare con sé per il resto della vita. Infatti, oltre al tecnico, anche...
A cura di Redazione Labaroviola
13 aprile 2018 15:14
“Da13”, due lettere e un numero che assumono un valore inestimabile e che, non solo Pioli, ma tutta la Fiorentina ha deciso di portare con sé per il resto della vita. Infatti, oltre al tecnico, anche l’intera squadra ha deciso di farsi tatuare sulla pelle il nome di Davide Astori, difensore e capitano viola scomparso tragicamente lo scorso 4 marzo. Un gesto simbolico, ma certamente ricco di significato. A seguire le foto che immortalano il terzino sinistro Cristiano Biraghi e l’allenatore Stefano Pioli