Non solo Kean, l’attacco della Fiorentina corre. Ikoné sogna il rilancio. Colpani? Pochi acuti, solo 2 gol 

27 gol segnati in 13 partite di Serie A

In tredici partite di campionato sono 27 i gol segnati, con una media piuttosto semplice da calcolare leggermente superiore ai due gol a gara. Quarto attacco numeri alla mano del campionato dietro ad Atalanta, Inter e Lazio, chiaramente con una gara da recuperare. Tra i singoli comanda Moise Kean autore di 9 reti in A, terzo in classifica cannonieri dietro a Thuram e allo scatenato Retegui. L'ex Juve ha numeri clamorosi: sedici partite complessive giocate tra campionato e Coppe,13 reti ed un senso di onnipotenza offensiva difficile da paragonare a quanto visto negli ultimi anni.

Gudmundsson sarà praticamente un nuovo acquisto. Contro il Cagliari partirà dalla panchina. Spazio ancora a Beltran dietro la punta, in cerca di un gol che manca dal 27 ottobre giorno della goleada alla Roma. A sinistra si va verso la conferma di Sottil dentro un ottimo momento personale. Manca ancora il gol in campionato dopo quelli nelle Coppe, ma l'autostima continua a crescere ed anche l'affetto dei tifosi che sperano in un cambio di passodell'esterno finalmente definitivo. Infine lo strano caso della fascia destra. Colpani fino ad ora più che titolare è stato titolarissimo. Sedici partite stagionali e la totale fiducia del proprio allenatore che ne ha caldeggiato l'acquisto dopo averci lavorato a Monza. Pochi però gli acuti: due gol (entrambi a Lecce), qualche giocata, troppe pause. Tanto che contro l'Empoli il pubblico ha salutato con entusiasmo la sostituzione con Ikoné. Ballottaggio totalmente improponibile ad inizio stagione ed ora diventato decisamente credibile. Il francese è l'uomo di Coppa considerato che nel girone di Conference ha sempre giocato dall'inizio segnando tre reti. Curiosità. In tutto il campionato Ikoné non è mai partito titolare una singola volta ed anche la casella dei gol in questa Serie A è immacolata. Lo scrive Repubblica.

https://www.labaroviola.com/adani-colpani-non-porta-fantasia-perche-ha-poca-liberta-la-fiorentina-e-dodo-piu-altri-dieci/279791/