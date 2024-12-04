Non solo Kean: la Fiorentina è una delle squadre che è arrivata al goal con più giocatori in Serie A

La comitiva del goal è così che potremmo soprannominare la Fiorentina di Palladino visto che in Italia è la terza squadra dopo Inter e Lazio per numero di giocatori mandati a rete in Serie A. Infatti...

La comitiva del goal è così che potremmo soprannominare la Fiorentina di Palladino visto che in Italia è la terza squadra dopo Inter e Lazio per numero di giocatori mandati a rete in Serie A. Infatti come riportato da Transfermarkt la Fiorentina è andata a segno con ben 11 marcatori diversi su 26 reti, il che è un segnale di come la squadra viola segni e crei occasioni sfruttando al meglio tutti i suoi uomini in campo.

Dall'altro lato della medaglia però c'è da segnalare come il 33% dei goal segnati provenga da Moise Kean, il che è indubbiamente un bene considerando che il lavoro della punta è proprio quello di buttare il pallone in porta ma può essere un problema se consideriamo che il secondo giocatore che ha segnato di più è fermo a quota 3. Di conseguenza la Fiorentina senza il suo bomber rischierebbe fortemente di trovarsi con le polveri bagnate e di incepparsi.

Proprio per questo il rientro di Gudmundsson potrebbe regalare a Palladino un altra bocca di fuoco importante considerando che nonostante abbia giocato solamente 200 minuti è il secondo miglior marcatore della Fiorentina in Serie A.

CAGLIARI SU TERRACCIANO

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