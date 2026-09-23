"Non parlo di Spalletti. Gli allenatori dimenticano che sono solo dipendenti che dirigono i calciatori"

De Laurentiis parla della sua idea di calcio e risponde alle domande su Spalletti e sugli allenatori in generale con parole destinate a far discutere

Aurelio De Laurentiis torna a parlare della propria idea di calcio da Palazzo Grazioli, dopo aver ricevuto il Premio Sportivo alla Carriera dell’Associazione della Stampa Estera in Italia.

Tra i tanti spunti d'interesse il discorso si è spostato sugli allenatori e, inevitabilmente, anche su Luciano Spalletti. Alla domanda sull’ex tecnico del Napoli, De Laurentiis ha preferito non entrare direttamente nel merito, facendo però riferimento alla recente narrazione televisiva della loro esperienza.

“Non fatemi parlare di Spalletti. Lei guarda la televisione? C’è tutto un racconto in cui vengono messi in scena Totti e Spalletti, con il figlio di Castellitto, e vengono raccontati in forma di fiction gli avvenimenti relativi a quella vicenda...”.

Da lì, il presidente ha allargato il ragionamento al ruolo che, secondo la sua visione, dovrebbe avere un allenatore all’interno di una società calcistica. Un concetto espresso in maniera molto netta e che sembra richiamare anche alcune dinamiche vissute nel corso degli anni.

“Gli allenatori devono capire di essere dei collaboratori chiamati a dirigere l’orchestra formata dai calciatori, ma rimangono comunque dei dipendenti. A volte tendono a dimenticarlo. È chiaro il ragionamento?”.