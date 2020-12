Nocerino: “Iachini grande mister, è sottovalutato. Sa fare il suo mestiere, ma il calcio non ti aspetta”

Antonio Nocerino, ex centrocampista di Palermo e Milan, è intervenuto ai microfoni della trasmissione Stadio Aperto di TMW Radio. Ecco le sue parole:

PRANDELLI “È stata una scelta romantica. Lui è stato lì tanti anni, è benvoluto dalla piazza ed è tifoso. Spero riesca a fare bene”

IACHINI “Mi dispiace tantissimo per Beppe. Secondo me è un grande allenatore molto sottovalutato, che sa come condurre la nave in porto. Il calcio però non ti aspetta”.

