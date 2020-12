Probabili formazioni: Un dubbio per reparto nella Fiorentina. Nell’Atalanta gioca Gomez?

Probabili formazioni Atalanta-Fiorentina – Al Gewiss Stadium l’Atalanta di Gasperini ospita la Fiorentina di Prandelli. Gara tra due squadra in crisi e in difficoltà di rendimento in campionato. La Dea però è reduce dal passaggio agli ottavi in Champions League che potrebbe aver ridato nuova linfa vitale alla squadra.

Nelle probabili formazioni di Atalanta-Fiorentina da aspettarsi qualche sorpresa nelle scelte di Gasperini. Gomez dovrebbe giocare mentre potrebbe partire ancora dalla panchina Ilicic. Dubbi anche sulle fasce e a centrocampo.

Se però gli esterni titolari sembrano dover essere Hateboer e Gosens più indecisione trapela sulle scelte in mezzo al campo, Pessina infatti potrebbe avere la meglio su De Roon e affiancare Freuler. Davanti Muriel e Zapata.

Nella Fiorentina: sostanzialmente confermato il solito undici titolare. Un dubbio per reparto però mette in difficoltà Prandelli. In difesa Caceres potrebbe partire dalla panchina in favore di Lirola, a centrocampo il grosso dubbio Castrovilli o Bonaventura?

Molto dipenderà dalle condizioni del numero 10, ma al momento l’ex Milan è in forte vantaggio. Davanti Kouamè insidia timidamente Callejon così come Cutrone con Vlahovic. Ecco le probabili formazioni.

Probabili formazioni Atalanta-Fiorentina, le possibili scelte di Gasperini e Prandelli

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, Pessina, Freuler, Gosens; Gomez; Muriel, Zapata. All. Gasperini

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Caceres, Milenkovic, G.Pezzella, Biraghi; Amrabat, Pulgar, Bonaventura; Callejon, Vlahovic, Ribery. All. Prandelli

LEGGI ANCHE BUONE NOTIZIE DAL CENTRO SPORTIVO, CASTROVILLI HA RECUPERATO. SARÀ DISPONIBILE CONTRO L’ATALANTA