Niente Pioli per l'Udinese, se salta Runjaic si puntano Zanetti o D'Aversa per il futuro

Il tecnico tedesco potrebbe salutare già nelle prossime ore dopo la disfatta coi giallorossi

Il percorso tra Kosta Runjaic e l'Udinese potrebbe chiudersi presto. Dopo la sconfitta contro la Roma per 5-2 al Bluenergy Stadium, non è escluso che il club friulano possa scegliere di cambiare in panchina. L'Udinese, al momento, occupa la penultima posizione a quota 5 punti, con una vittoria, due pareggi e ben sette sconfitte in dieci partite. In caso di esonero del tedesco, i principali candidati sono Roberto D'Aversa e Paolo Zanetti. D'Aversa è reduce dall'esperienza col Torino nella passata stagione chiusa al 12° posto. L'ultima avventura di Zanetti, invece, è stata sulla panchina del Verona in Serie A fino all'esonero arrivato nel mese di febbraio.

In conferenza stampa, l'allenatore dell'Udinese ha parlato della sconfitta contro la Roma: "Il nostro primo tempo è stato imbarazzante a livello difensivo. Abbiamo concesso reti troppo facili. Una serata no, ora pensiamo a preparare la prossima partita a Venezia". Sul suo futuro: "So bene che potremo cambiare la situazione già dalla prossima gara, ma non sta a me deciderlo". Lo scrive Sky Sport