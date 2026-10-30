Disastro del Como con Kean: trattamento a Barcellona per la tibia, rientrerà a Dicembre

Kean anche out a lungo

Il Como quest’estate ha deciso di investire 40 milioni di euro su Moise Kean nonostante fossero noti a tutti i problemi alla tibia di cui soffre l’ex attaccante della Fiorentina.

E infatti è un investimento che fin qui non paga visto che Kean out dalla sosta per le nazionali ne avrà ancora per un bel po’. Infatti il Como ha annunciato che Kean è stato sottoposto a un trattamento specializzato alla tibia a Barcellona e ne avrà ancora per 5 settimane.

Dunque l’attaccante rientrerà a Dicembre saltando di fatto circa metà stagione per infortunio. Un problema noto ai molti ma che il Como ha deciso di ignorare e per adesso starà 3 mesi senza il suo attaccante.