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Probabile formazione Fiorentina: “Confermato il centrocampo di San Siro, davanti c’è Gnonto”

Ancora titolare Brescianini, Viery al posto di Pongracic

A cura di Andrea Pagni
29 ottobre 2026 12:10
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Probabile formazione Fiorentina: “Confermato il centrocampo di San Siro, davanti c’è Gnonto” - Firenze, Stadio Franchi, 05.09.2026, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 05.09.2026, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Sky sport ha aggiornato la probabile formazione di Fiorentina-Atalanta in programma stasera al Franchi. Vanoli secondo l’emittente televisivo dovrebbe ripartire in gran parte della formazione vista con l’Inter.

L’unica novità in difesa dovrebbe essere Viery al posto dell’infortunato Pongracic, poi confermati Dragusin, Jimenez e Valdepenas. Confermato in blocco centrocampo composto da Fagioli, Brescianini e Ndour. Una novità anche in attacco con Gnonto che dovrebbe far rifiatare Njie, per il resto confermati Mastantuono e Pellegrino.

Probabile formazione Fiorentina: De Gea, Jimenez, Dragusin, Viery, Valdepenas, Fagioli, Brescianini,Ndour, Mastantuono, Pellegrino, Gnonto.

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