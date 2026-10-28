Brovarone rivela: “Oulai vuole andare via a gennaio perché vuole giocare. Si sta incupendo”

Oulai è scontento del suo minutaggio

Nel corso dell’ultima puntata di Passione da dieci, il podcast di Passione Fiorentina, Bernardo Brovarone ha rivelato qualche news su Oulai:

“Oulai vuole giocare, si sta incupendo di brutto e te lo do per certo perché non gioca e vuole andare via a gennaio. Per cui o lo recuperano o si troveranno un problema a gennaio e poi lo risolveranno loro. Oulai è stato pagato 26 milioni di euro, è un ragazzino giovane, ha un’alta considerazione e per questo vuole giocare.”