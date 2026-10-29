Vanoli: “Dobbiamo essere più cattivi in difesa. Come vedo Pedro Goncalves e Beto? Bene”

Vanoli intervistato a Dazn nel post partita

Vanoli ha parlato a Dazn al termine della partita:

“Il rimpianto è non aver vinto una partita giocata bene, purtroppo abbiamo dei black out che paghiamo a caro prezzo. Non possiamo prendere questi gol così facilmente, perché creiamo e giochiamo. Dobbiamo essere mentalmente più cattivi a difendere.”

“Purtroppo alle volte quando non arrivano i risultati si vede le cose negative. Io dal secondo tempo di Genova vedo cose importanti. Attacchiamo meglio l’area ma dobbiamo imparare a difendere, alle volte nella partita scompariamo. Però non possiamo regalare gol in una maniera così sufficiente.”

“Ogni partita metti un tassello, costruire questa squadra è come un puzzle. Lo si è visto in tutte le situazioni, dobbiamo difendere insieme e attaccare insieme. Nel primo gol Ndour non segue CDK che segna, nel secondo chiacchieriamo con l’arbitro sulla punizione. Ci è successo anche con l’Inter, questi ragazzi si allenano bene, questa squadra è giovane e possiamo solo crescere.”

“Fagioli tolto per cambio tattico. Fagioli e Pedro Goncalves come li vedo? Bene”