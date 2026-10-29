PAGELLE FIORENTINA: FAGIOLI HORROR, JOAO MARIO BENE, NJIE SEGNA, OULAI SI FA VALERE

I voti dei giocatori della Fiorentina che sono scesi in campo allo stadio Franchi

De Gea 7 Fa una grande parata dopo il vantaggio atalantino, una parata sul colpo di testa di Kristovic con la palla destinata all'angolino, va per terra velocemente, bella, difficile e tanto importante

Jimenez 6,5 Fa l'assist per il gol di Njie, cross perfetto. Ma si conferma il giocatore tra i più in forma della squadra, attacca benissimo sempre con ordine e precisione. Deciso e attento in difesa

Dragusin 6 Individualmente gioca una buona partita, ma molto spesso difende uomo contro uomo a tutto campo e dunque è sempre in posizione di svantaggio. Sui gol paga le amnesie di squadra

Viery 6,5 Gioca un'ottima partita, e non inizia nel migliore dei modi perchè prende subito un giallo che potrebbe limitarlo ma invece è sempre attento e preciso. Sa anticipare, sa giocare, legge bene le situazioni

Joao Mario 7 Gioca una partita gagliarda perchè sfrutta il piede invertito per mettere in difficoltà i difensori atalantini in fase offensiva. E proprio da questo tipo di giocata che arriva il gol dove è aiutato anche dalla fortuna. Quando ha la palla tra i piedi è tra i più scattanti e veloci

Fagioli 4 Primo tempo terrificante di Fagioli che gioca con paura e timore si sbagliare, quando è in possesso si limita al compitino, non ha mordente, non ha determinazione. Perde il contrasto che porta al primo gol dell'Atalanta, sbaglia tanti passaggi

Ndour 5 Cosi come Fagioli, gioca una partita con la paura di sbagliare e si limita al compitino non prendendosi mai una responsabilità.

Brescianini 6,5 Nel primo tempo è tra i giocatori della Fiorentina più liberi di testa, fa giocate coraggiose, si propone, ci prova. Non è sempre preciso ma ha gamba e gioca una partita efficace

Mastantuono 6,5 Salta i diretti avversari tantissime volte, va vicino al gol nel primo tempo dopo una grande giocata. Nel primo tempo è meno in partita, nel secondo tempo prende molto di più la squadra in mano e regala tante grandi giocate. Il suo difetto è la conclusione, sempre troppo letta dagli avversari

Njie 7 Nel primo tempo scappa spesso ai suoi avversari ma gli manca sempre la precisione nella finalizzazione, che può essere un assist o la conclusione. Nel secondo tempo si fa perdonare e segna il gol del pareggio di testa

Pellegrino 5 Si mangia un gol nel primo tempo, non è mai pericoloso, si perde nella difesa atalantina

Oulai 6,5 Entra e con lui la squadra gira, prende palla, ha coraggio, ha giocate, si prende la responsabilità

Gnonto 5,5 Entra al posto di Njie ma non dà nulla in fase offensiva, non marca sul secondo gol atalantino