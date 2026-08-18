Nicoletti: "Il Como tenta Kean con la Champions, se parte andrei a prendere Zirkzee dallo United"

Il noto opinionista ha parlato di Moise Kean e del sostituto

A Lady Radio l'intermediario di mercato Costantino Nicoletti ha parlato di Moise Kean e di mercato: "Kean è un punto interrogativo perché può essere il fenomeno di due anni fa o quello di quest'anno dove ha avuto molti problemi fisici. In molti a Firenze si sono involuti in questi anni come per esempio Gudmundsson che non è stato neanche il fratello. Adesso ci dobbiamo fidare di un manager come Paratici che ha già saputo ricreare un ambiente distrutto."

Prosegue: " Se Kean parte, andrei su Zirkzee che sarebbe perfetto per come vuoi giocare e complementare con Pellegrino e Mastantuono. Ha voglia di rivalsa e tanta fame poi il Manchester United lo dà in prestito senza spendere nulla. Zirkzee vuole tornare in Italia e qua sarebbe il benvenuto. Kean ha delle volontà e il Como gli offre la Champions e la possibilità di avvicinarsi a Milano. Non dobbiamo cedere, ma se vuole andare non va tenuto perché la Fiorentina sa come investire i soldi e cosa fare anche perché abbiamo ancora degli esuberi."