Nico viaggia spedito verso la titolarità: servono le sue giocate per rilanciarsi nella corsa Champions

Insieme al debutto di Belotti l’altro grande motivo di interesse nella formazione anti Lecce sarà il ritorno dal primo minuto di Nico Gonzalez, a quasi due mesi di distanza dall’ultima volta, in Conference a dicembre contro il Ferencvaros. L’argentino scalpita, ha voglia di mettersi alle spalle definitivamente l’infortunio e, soprattutto, di cancellare l’errore dal dischetto contro l’Inter.

Una doccia fredda su cui Nico ha lavorato tanto in settimana, insieme con un recupero che procede per il meglio, spedito e che ha allontanato anche gli ultimi fastidi. E così, se con i nerazzurri era prevalsa la linea della prudenza, in Salento ci sarà bisogno delle sue giocate, della sua capacità di saltare l’uomo, dei suoi gol e magari dei primi assist per il Gallo. Adesso Italiano, con un esterno in meno e senza particolari innesti sulla trequarti si affida a lui per rilanciare la corsa Champions. Lo scrive Repubblica.

