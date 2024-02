Italiano deluso dal mercato: l’esterno chiesto non è arrivato. Senza Mina in difesa coperta corta

I tifosi della Fiorentina sono delusi, Vincenzo Italiano lo è di più. Questo è l’umore nell’ambiente viola dopo la chiusura del mercato invernale che ha visto il mancato arrivo dell’esterno chiesto a ripetizione dal tecnico e di cui la squadra aveva terribilmente bisogno. Alla fine l’esterno è solo andato via, dato che con la cessione di Brekalo adesso ci sono solo 4 esterni in rosa. In difesa è andata ancora peggio perchè i difensori centrali adesso sono solo 3 dopo la cessione di Mina al Cagliari e al posto del colombiano non è stato preso nessuno con la promozione del ragazzo della primavera Pietro Comuzzo, classe 2005. L’arrivo di Faraoni serve per dare un po di fiato a Kayode in attesa del ritorno di Dodò e poi è arrivato Andrea Belotti. Il gallo si aggiunge alla batteria degli attaccanti con Beltran e Nzola. L’esterno che i dirigenti hanno provato a prendere fino alla fine è stato Albert Gudmundsson ma non c’è stato nulla da fare con il Genoa che ha chiesto 30 milioni mentre l’offerta più alta di Pradè e Barone è stata di soli 25 milioni. Troppo pochi per il Grifone. Nessuna alternativa è stata trovata all’islandese e dunque nessun acquisto nel ruolo in cui ce n’era terribilmente bisogno. L’allenatore viola si aspettava che la sua richiesta fosse accolta. Sui social è scoppiata la rabbia dei tifosi.

ROMANO RACCONTA IL NO DEL GENOA