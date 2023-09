Nico, il dolore non è scomparso, si è preferito non rischiare. Tutto si risolverà con un po’ di riposo?

Alla fine si è preferito non rischiare Nico Gonzalez. L’imperativo all’interno del Viola Park è sempre stato questo fin da giovedì notte quando la Fiorentina è rientrata da Genk. Nico Gonzalez ha trascorso due giorni un po’ così, con il dolore al fianco che non è scomparso come invece si sperava. L’impressione è che si possa risolvere il tutto con un po’ di riposo e che Italiano possa ritrovare il suo numero 10 già dalla trasferta di Frosinone. Lo riporta La Nazione.

