Nico Gonzalez ritorna e porta i tre punti alla Fiorentina, Sassuolo ko. Finisce 2-1 per i viola

Al 2’ Berardi prova il tiro di prima intenzione ma non riesce a coordinarsi. Al 3’ Bonaventura dentro per Kouamé arriva prima Consigli e sventa il pericolo. Al 5’ Bonaventura per Milenkovic che va al tiro e viene murato da un difensore neroverde. Al 18’ Frattesi recupera palla e va al tiro, salva in angolo Terracciano. Al 28’ ancora Terracciano che chiude su Pinamonti. Al 33’ colpo di testa di Rogerio, para senza problemi Terracciano. Brutto primo tempo per la Fiorentina che fatica a rendersi pericolosa, spesso molti passaggi sbagliati.

Al 47’ cross dentro sbagliato da Venuti che stava per beffare Consigli, il pallone esce di qualche centimetro. Al 48’ Saponara spietato sotto porta, 1-0 per la Fiorentina. Al 51’ Berardi prova il tiro ma spara fuori. Al 56’ calcio di rigore per il Sassuolo, mano di Dodò. Berardi firma l’1-1. Al 66’ grandissima occasione per la Fiorentina, Bonaventura serve Kouamé che tira fuori. Al 74’ buca Consigli di testa Saponara, salva Ferrari. All’86’ Saponara cross dentro per Nico Gonzalez che prova l’incornata, Consigli risponde presente. All’88’ sul tiro di Terzic fallo di mano di Tressoldi. Al 91’ la Fiorentina passa in vantaggio grazie al calcio di rigore di Nico Gonzalez. Al 94′ Kouame ci prova, para Consigli. Al 100′ ottima azione della Fiorentina.

