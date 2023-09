Nico Gonzalez, probabile forfait domenica, non partirà per Udine. Fiorentina con il fiato sospeso

Poi il primo round è scivolato via senza scossoni, fatta eccezioni per la botta subita da Nico, più ispirato in copertura che in attacco, che ha lasciato il posto a Kouame ed è a forte rischio per domenica. Italiano è stato chiaro, l’argentino ha sentito un dolore atroce. La speranza è quella di non perdere l’attaccante per molte partite. Con molta probabilità, domenica, non partirà per Udine. Lo scrive Gazzetta.it.

