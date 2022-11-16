Nico Gonzalez non recupera per l'amichevole con gli Emirati: rimane in tribuna nel pokerissimo dell'Argentina

Si è conclusa da poco la prima amichevole dell'Argentina in vista del Mondiale in Qatar: finisce con un netto 0-5 rifilato agli Emirati Arabi. Grandi risposte per il CT Scaloni in questo primo test: D...

Si è conclusa da poco la prima amichevole dell'Argentina in vista del Mondiale in Qatar: finisce con un netto 0-5 rifilato agli Emirati Arabi. Grandi risposte per il CT Scaloni in questo primo test: Di Maria sembra aver recuperato completamente dall'infortunio partendo titolare e mettendo a segno una doppietta, in gol anche J.Alvarez, l' "interista" J. Correa ed il solito Lionel Messi. Niente da fare per il talento della Fiorentina Nico Gonzalez che, dopo i primi due allenamenti differenziati, non riesce a recuperare per il match e rimanda ulteriormente il suo ritorno in campo.

LE PAROLE DI BUCCHIONI SU CABRAL

https://www.labaroviola.com/bucchioni-su-cabral-a-milano-con-una-vera-punta-il-primo-tempo-finiva-3-1-impegno-e-simpatia-non-portano-i-gol/192745/