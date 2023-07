Nico Gonzalez e Amrabat saranno in ritiro da lunedi. Sottil a parte, Milenkovic e Kouamè in gruppo

ACF Fiorentina comunica che ad oggi sono rientrati, oltre ai convocati per l’inizio del ritiro, i calciatori Nikola Milenkovic, Christian Kouame, Lorenzo Amatucci e Michael Kayode. I ragazzi sono tutti in ottime condizioni generali e si sono aggregati ai compagni per iniziare il programma di preparazione fisica. I calciatori Nicolas Gonzalez e Sofyan Amrabat rientreranno nella giornata di lunedì 24 luglio a Firenze. Riccardo Sottil sta svolgendo dal 12 luglio un programma personalizzato e nei prossimi giorni si aggregherà al resto della squadra.

