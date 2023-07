Corriere Fiorentino: “Italiano ha chiesto Arthur, la sua richiesta ha convinto la Fiorentina”

Scrive il Corriere Fiorentino, Arthur Melo è la grande scommissa di Italiano. Il mister è stato uno degli sponsor principali di questa operazione, qualità, visione di gioco, capacità di verticalizzare o di gestire il palleggio, ma non solo. Il tecnico viola fin da subito aveva chiesto ai suoi dirigenti centrocampisti duttili, e Arthur lo è. Può essere uno dei mediani nel 4-2-3-1 (nella Juve di Pirlo giocava lì) e, nel 4-3-3, può giocare sia da vertice basso che da mezzala. Dal punto di vista tecnico e tattico insomma, i dubbi stanno zero. Il problema è che il brasiliano viene da una stagione nella quale, di fatto, non ha giocato.

