Nico Gonzalez compie 24 anni, Torreira e Quarta lo ''omaggiano'' con farina e uova a volontà

Compleanno tutto da vivere per Nico Gonzalez, che a fine allenamento è stato sorpreso dai suoi compagni con uova e farina.

Giornata speciale per l'esterno offensivo della Fiorentina Nico Gonzalez, che oggi ha compiuto 24 anni ed è stato festeggiato dai compagni alla fine dell'allenamento. Attraverso infatti i canali social ufficiali della società, la Fiorentina ha voluto condividere con i suoi tifosi la ''sopresa'' che Lucas Torreira (neanche a dirlo) e Martinez Quarta hanno organizzato per il loro compagno, che è stato letteralmente ricoperto di Farina ed uova.