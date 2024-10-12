Nessuno in serie A come Kean: è al primo posto per occasioni da gol. Davanti a Vlahovic e Retegui

Un dato che fa ben sperare, Kean è primo per XG in serie A. Ma sulla percentuale realizzativa bisogna migliorare...

Questa mattina il Corriere dello Sport parla di Moise Kean, il centravanti classe 2000 ha sempre detto di voler dimostrare sul campo il proprio valore. E per ora, poco da dire, la fiducia è stata ben riposta. Il ragazzo ex PSG ha avuto un impatto mica male nel mondo viola, tanto che è il calciatore più pericoloso del campionato italiano. Kean voleva il riscatto dopo una stagione da zero reti e ci sta decisamente riuscendo. Kean è in testa alla classifica agli XG, ovvero delle reti attese in base alla qualità e quantità dei tiri effettuati. Sono 7,29 per il classe 2000, davanti a Vlahovic secondo e a Retegui terzo.

L'attaccante della Fiorentina dunque crea i presupposti per segnare più di 1 gol ogni partita. Il problema però è la sua percentuale realizzativa, visto che finora di reti ne sono arrivate soltanto 2 in serie A, il che significa tasso di conversione in negativo di 5,29. Questo, in parallelo, lo rende anche quello che fallisce più occasioni. Kean ha dalla sua anche 28 tiri tentati, con solo il leccese Krstovic ad aver fatto meglio di lui fino a questo momento in campionato.

LE PAROLE DI PRADE NEL GIORNO DELL'ANNIVERSARIO DEL VIOLA PARK

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