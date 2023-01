Nessun rinnovo di contratto per Biraghi. Possibilità di opzione 2025 a condizioni non ancora verificate

Nelle ultime ore sono circolati alcuni rumors che vedevano il rinnovo fatto e concluso il rinnovo di Cristiano Biraghi con la Fiorentina. Ricordiamo che il contratto del capitano della Fiorentina scade a giugno del 2024 dunque fra un anno e mezzo. Non c’è accordo per il suo rinnovo di contratto ma è presente opzione di rinnovo di un anno a certe condizioni e obiettivi comuni che però non sono stati ancora raggiunti. Dunque per adesso la scadenza del contratto di Biraghi con la società viola resta a giugno 2024.

